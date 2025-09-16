Spini | Da campo largo scaturisca una vera e propria alternativa democratica

Firenze, 16 settembre 2025 – “In realtà il tema dell’alternativa democratica è l’elemento di attualità del nostro dibattito. Come costruire un’alternativa democratica potenzialmente maggioritaria è il tema che abbiamo oggi di fronte a noi: certo, in condizioni del tutto mutate, rispetto a quelle che portarono nel 1980 Enrico Berlinguer a proporla. Se potessi sintetizzare questa esigenza in uno slogan, direi che dal 'campo largo' deve scaturire una vera e propria alternativa democratica, di programmi, di progetti e di alleanze”. Lo ha dichiarato Valdo Spini, già vice segretario nazionale del Psi e presidente Fondazione Circolo Rosselli, intervenendo al Mandela Forum di Firenze alla tavola rotonda “Dal compromesso storico all’alternativa democratica” nell’ambito della mostra “ I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

