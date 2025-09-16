Spider-Man | Brand New Day svelato il contenuto della scena d' apertura?

Secondo una nuova indiscrezione, a inaugurare il quarto capitolo delle avventure dello Spider-Man di Tom Holland sarà una spettacolare scena d'azione che coinvolgerà The Punisher e molti altri personaggi. La segretezza circonda Spider-Man: Brand New Day, attualmente in lavorazione nel Regno Unito, ma una nuova voce anticipa il contenuto dell'incipit del film. Si parla, infatti, di una maestosa scena d'azione a inaugurare la pellicola che vedrà coinvolti l'Uomo Ragno, The Punisher e altri personaggi chive. Le prime foto dal set di Spider-Man 4 hanno mostrato il personaggio di Tom Holland in cima a un veicolo blindato, anticipando poi la presenza di Frank Castle (Jon Bernthal), anche lui coinvolto in questa sequenza di inseguimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

