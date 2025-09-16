Spider-Man | Brand New Day svelato il contenuto della scena d' apertura?
Secondo una nuova indiscrezione, a inaugurare il quarto capitolo delle avventure dello Spider-Man di Tom Holland sarà una spettacolare scena d'azione che coinvolgerà The Punisher e molti altri personaggi. La segretezza circonda Spider-Man: Brand New Day, attualmente in lavorazione nel Regno Unito, ma una nuova voce anticipa il contenuto dell'incipit del film. Si parla, infatti, di una maestosa scena d'azione a inaugurare la pellicola che vedrà coinvolti l'Uomo Ragno, The Punisher e altri personaggi chive. Le prime foto dal set di Spider-Man 4 hanno mostrato il personaggio di Tom Holland in cima a un veicolo blindato, anticipando poi la presenza di Frank Castle (Jon Bernthal), anche lui coinvolto in questa sequenza di inseguimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: spider - brand
Marvel risolve il dibattito su tom holland e spider-man con brand new day
Possibilità di un eroe MCU in Spider-Man: Brand New Day dopo il cast del Punisher
Il ritorno del punisher in spider-man: brand new day risolverà i problemi della trilogia MCU
Sui social è apparsa la prima foto di Spider-Man: Brand New Day che vede Tom Holland riunito a Zendaya e Jacob Batalon sul set. La spider-crew è di nuovo riunita! - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man: Brand New Day, una foto dal set potrebbe aver già svelato il destino di un personaggio chiave? https://bestmovie.it/news/spider-man-brand-new-day-una-foto-dal-set-potrebbe-aver-gia-svelato-il-destino-di-un-personaggio-chiave/940687/… - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, svelato il contenuto della scena d'apertura?; Spider-Man: Brand New Day, i rumor potrebbero aver svelato la scena d'apertura del film!; Tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day.
Spider-Man: Brand New Day, svelato il contenuto della scena d'apertura? - Man di Tom Holland sarà una spettacolare scena d'azione che coinvolgerà The Punisher e molti altri persona ... Da movieplayer.it
Spider-Man: Brand New Day, una foto dal set potrebbe aver già svelato il destino di un personaggio chiave? - Man: Brand New Day sembra anticipare il destino di un personaggio della trilogia originale del MCU. Riporta bestmovie.it