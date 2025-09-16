La Spezia, 16 settembre 2025 – Restano sempre piuttosto gravi le condizioni del giovane liberiano ferito con una coltellata alla schiena durante la rissa scoppiata domenica mattina all’uscita di un locale in via Fontevivo. il 28 enne liberiano, residente a Carrara, è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea. Meno preoccupanti invece quelle del tunisino di 24 anni residente in città che ha riportato un ematoma alla testa e ferite da taglio. Intanto ieri mattina personale della squadra ammministrativa della Questura spezzina ha notificato al presidente del circolo il provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 30 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia, chiuso il locale di via Fontevivo. Il provvedimento dopo la maxi rissa tra 30 persone