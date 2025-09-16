Spettatori Juve Borussia Dortmund | il dato dei tifosi presenti all’Allianz Stadium per il match di Champions League

Spettatori Juve Borussia Dortmund: svelato il dato dei tifosi presenti all'Allianz Stadium per il primo match di Champions League della stagione. La Champions League è tornata all' Allianz Stadium con la Juventus che ha aperto la sua campagna europea 202526 contro il Borussia Dortmund. Un match molto atteso dai tifosi bianconeri, che hanno risposto con grande entusiasmo, riempiendo in gran parte le tribune dello stadio. Secondo i dati ufficiali, il numero di biglietti venduti per la partita è stato di 39.455, con 2.042 tifosi ospiti provenienti da Dortmund. Questo ha portato il totale degli spettatori presenti all' Allianz Stadium a 41.

