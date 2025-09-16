Spettacoli lustrini e messaggi di inclusione | la scuola Cuore e Burlesque festeggia i suoi primi dieci anni

Dieci anni di spettacoli, sorrisi, lustrini, ma soprattutto dieci anni di messaggi sociali portati in scena con creatività. La scuola “Cuore e Burlesque”, fondata in Aics Rimini nel 2015 da Freaky Candy, performer e coach internazionale, festeggia il suo decennale con un evento in programma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: spettacoli - lustrini

Venerdì 12 settembre, ore 21, al Battiferro: CANAL BURLESQUE ANNI ’80 Uno spettacolo v.m. 18 che mescola risate, piume, lustrini e memoria bolognese. Il Sostegnarolo Brunone vi trascinerà tra ricordi esilaranti e storie nere degli anni ’80… con incursio - facebook.com Vai su Facebook

Spettacoli, lustrini e messaggi di inclusione: la scuola Cuore e Burlesque festeggia i suoi primi dieci anni; Burlesque, si scaldano i motori per la tre giorni di festival. L'evento conquista il patrocinio di un ente sportivo; Messina si tinge di arcobaleno: torna lo “Stretto Pride” per i diritti e l’inclusione FOTO.