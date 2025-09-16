Spettacoli arte e gastronomia | l' Antica Fiera ritorna fra tradizioni e novità

Ritorna a Portomaggiore l'evento dell'Antica Fiera. Al Municipio, in presenza della Giunta, è stata infatti illustrata l'edizione 2025 della manifestazione che compie 601 anni. Un appuntamento destinato a partire venerdì 19, per concludersi lunedì 22 settembre.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

