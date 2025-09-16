Spacciatori bloccati con cocaina e migliaia di euro in tasca

Lotta allo spaccio, la morsa dell'Arma non si ferma neppure nell'immediata cintura urbana. I carabinieri della stazione di Cadoneghe hanno denunciato in stato di libertà un 25enne ed un minore, entrambi di origine nordafricana, poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Bollate, fuga spericolata di due spacciatori: bloccati dai Carabinieri

Cocaina e 35 mila euro in casa a Brembate Sopra, fermata coppia di spacciatori - Lunedì mattina i carabinieri di Ponte San Pietro hanno arrestato un 30enne di origine marocchina residente a Chignolo d’Isola e denunciato in stato di libertà la sua compagna nonché ... Secondo bergamonews.it

Blitz in casa: spacciatore prende a pugni un agente e lo trascina con l'auto, la moglie getta la cocaina nel wc. In carcere un 27enne - Era fuggito dopo aver picchiato due poliziotti, mentre la moglie stava cercando di sbarazzarsi della cocaina in casa scaricandola nel water. Da ilgazzettino.it