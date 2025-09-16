Sostituzione e nuove piantumazioni in arrivo nei parchi di Formigine
Il verde è un patrimonio fondamentale per la comunità. Il Comune di Formigine può oggi vantare oltre 926mila metri quadrati di verde pubblico, pari a quasi 27 metri quadrati a disposizione di ogni abitante. Solo nei primi mesi dell’anno sono stati piantati più di 700 alberi, anche grazie al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
