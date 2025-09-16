Sostenibilità | Forum Mobility&Smart City al centro la ' co-intelligenza urbana'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Oggi martedì 16 settembre si è svolta a Roma, presso il Palazzo dell'Informazione, sede del gruppo Adnkronos, la quarta edizione del Forum Mobility&Smart City. L'evento rappresenta da quattro anni l'appuntamento in cui le istituzioni nazionali e locali, aziende e altri attori sociali si confrontano sull'attualità e sul futuro della mobilità sostenibile e sul ripensamento degli spazi urbani. L'edizione di quest'anno, dedicata al tema della 'Co-Intelligenza Urbana', ha messo al centro la sfida del corretto uso della tecnologia nelle strategie di innovazione sociale e territoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

