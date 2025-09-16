Sostengono Palestine Action tre britannici accusati di terrorismo
Londra, 16 set. (askanews) - Tre cittadini britannici accusati di aver sostenuto Palestine Action, un gruppo di attivisti bandito dal governo britannico perché ritenuto "terroristico", sono comparsi in tribunale a Londra. I tre, arrestati dopo una manifestazione a Londra il 5 luglio per protestare contro la messa al bando di Palestine Action, si sono dichiarati "innocenti", mentre la data del processo è stata fissata per il 16 marzo 2026. "Dovrebbero essere i politici britannici a essere processati per terrorismo, non io", afferma Fiona Maclean, 53 anni, una degli imputati, che assieme agli altri due - Judit Murray, 71 anni, e Jeremy Shippam, 72 - hanno tenuto una bandiera palestinese davanti al tribunale di Westminster. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sostengono - palestine
Sabato 6 settembre 2025 a Catanzaro.... in piazza per Gaza, per il popolo Palestinese, contro la ferocia di Israele e di quanti lo sostengono Italia compresa. Siamo tutti con la GLOBAL SUMUD FLOTILLA.... - facebook.com Vai su Facebook
“Non posso lavorare con coloro che giustificano o sostengono il genocidio”. La chiarezza morale di Javier Bardem… Il resto del mondo è anni luce più avanti ai talk italiani, che invitano prevalentemente dei negazionisti che giustificano il primo genocidio in mo - X Vai su X
Sostengono Palestine Action, tre britannici accusati di terrorismo; Palestine Action: la mobilitazione dal basso che fa tremare l’occupazione; Le notizie sulla guerra in Medio Oriente del 7 agosto.
Sostengono “Palestine Action”, tre britannici accusati di terrorismo - (askanews) – Tre cittadini britannici accusati di aver sostenuto Palestine Action, un gruppo di attivisti bandito dal governo britannico perché ritenuto “terroristico”, sono comparsi i ... Segnala askanews.it
Disobbedienza civile di massa pro-Pal a Londra. Ben 890 gli arresti - Negli ultimi mesi, centinaia di sostenitori di di Palestine Action sono già finiti in carcere, la maggior parte di loro solo per aver esposto ... huffingtonpost.it scrive