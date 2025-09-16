Sostengono Palestine Action tre britannici accusati di terrorismo

Londra, 16 set. (askanews) - Tre cittadini britannici accusati di aver sostenuto Palestine Action, un gruppo di attivisti bandito dal governo britannico perché ritenuto "terroristico", sono comparsi in tribunale a Londra. I tre, arrestati dopo una manifestazione a Londra il 5 luglio per protestare contro la messa al bando di Palestine Action, si sono dichiarati "innocenti", mentre la data del processo è stata fissata per il 16 marzo 2026. "Dovrebbero essere i politici britannici a essere processati per terrorismo, non io", afferma Fiona Maclean, 53 anni, una degli imputati, che assieme agli altri due - Judit Murray, 71 anni, e Jeremy Shippam, 72 - hanno tenuto una bandiera palestinese davanti al tribunale di Westminster. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

