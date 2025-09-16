Sospettato di molestie sessuali picchiato | muore in ospedale

I carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato un?indagine sulla morte avvenuta ieri sera nell?ospedale Marianna Giannuzzi di un uomo di 62 anni originario di Napoli che.

In questa notizia si parla di: sospettato - molestie

