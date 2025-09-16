Sos viabilità | Un senso unico a Porta Milanese

"Chiediamo il senso unico per via Porta Milanese o comunque delle soluzioni adeguate. La strada è molto stretta e diverse auto sfrecciano veramente troppo veloci con rischio reale di investire pedoni e turisti, ma anche qualsiasi residente delle case che si trovano proprio adiacenti alla carreggiata". Stefania Dal Pozzo (nella foto) titolare del "B&B Stephany" situato in via Porta Milanese a Tirano, strada poco distante dal cuore del centro storico e a due sensi di marcia, si fa portavoce di un gruppo di abitanti della zona che da tempo invocano soluzioni per modificare la viabilità della via e precisamente l’istituzione di un senso unico di marcia in quanto da anni vi sono evidenti criticità alla viabilità attuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

