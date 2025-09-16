Sos viabilità | Un senso unico a Porta Milanese
"Chiediamo il senso unico per via Porta Milanese o comunque delle soluzioni adeguate. La strada è molto stretta e diverse auto sfrecciano veramente troppo veloci con rischio reale di investire pedoni e turisti, ma anche qualsiasi residente delle case che si trovano proprio adiacenti alla carreggiata". Stefania Dal Pozzo (nella foto) titolare del "B&B Stephany" situato in via Porta Milanese a Tirano, strada poco distante dal cuore del centro storico e a due sensi di marcia, si fa portavoce di un gruppo di abitanti della zona che da tempo invocano soluzioni per modificare la viabilità della via e precisamente l’istituzione di un senso unico di marcia in quanto da anni vi sono evidenti criticità alla viabilità attuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: viabilit - senso
Viabilità: da lunedì 15 settembre cambia senso di marcia in via Fortebraccio #Viabilità #viafortebraccio - facebook.com Vai su Facebook
Sos ponte di Lazzeretto: "È necessario riaprire a senso unico alternato" - Cerreto Guidi, 20 luglio 2024 – "Ho chiesto alla Città Metropolitana di Firenze di fare il possibile, una volta ultimata questa prima fase di lavoro che coinvolge l’alveo del fiume Vincio e quindi ... Riporta lanazione.it
Via Cazzulani a senso unico: "La rendiamo più sicura" - Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano ha deciso di istituire il senso unico di marcia in via Cazzulani. Come scrive ilgiorno.it