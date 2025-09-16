Sorteggio Coppa Davis 2025 | Jannik Sinner può sfidare subito Carlos Alcaraz a Bologna

A Bologna si disputeranno dal 18 al 23 novembre le Finals di Coppa Davis. L'Italia difende il titolo, vinto nel 2023 e nel 2024. Sinner potrebbe sfidare subito Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sorteggio - coppa

Basket: FIBA Europe Cup 2025-2026, il sorteggio. Sassari al via nella coppa vinta nel 2019

Serie C, Coppa Italia: effettuato il sorteggio, Benevento contro una neopromossa

Il sorteggio di coppa è ridicolo, i sospetti in un video: la mano del funzionario federale è incollata

SORTEGGIO DI COPPA DAVIS In base al ranking per nazioni aggiornato (oggi, con un po' di ritardo), le teste di serie saranno: 1) Italia 2) Germania 3) Francia 4) Argentina/Repubblica Ceca La curiosità è che Argentina e Repubblica sono entrambe ottave a - X Vai su X

Diretta Sport Sardegna. . Video #News Calcio regionale Coppa #Promozione Sono stati stabiliti, attraverso sorteggio, gli accoppiamenti della Coppa Italia Promozione, ottavi di finale. Le gare verranno disputate nelle giornate di Mercoledì 15 Ottobre (andata - facebook.com Vai su Facebook

Sorteggio Coppa Davis, Sinner può incontrare Alcaraz? Come funziona e dove vederlo in tv; Domani sorteggio di Davis: Sinner può sfidare subito Alcaraz. Ecco perché; Sorteggio Finals Coppa Davis 2025: orario, programma, qualificate.

Sorteggio Coppa Davis 2025: Jannik Sinner può sfidare subito Carlos Alcaraz a Bologna - Sinner e compagni troveranno ai quarti, mercoledì 19 novembr e una tra Belgio, Austria, Spagna e quella che ‘perderà’ il ... fanpage.it scrive

Coppa Davis, Final Eight di Bologna: il sorteggio, Italia prima testa di serie - Coppa Davis | Grande attesa per il tabellone dell'ultimo atto della Coppa Davis 2025: gli azzurri rischiano di trovare subito la Spagna di Alcaraz, Germania seconda testa di serie. Come scrive ubitennis.com