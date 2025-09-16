Berrettini rientra a Hangzhou, ma il tabellone non gli sorride: rischia di incrociare ai quarti di finale un avversario che ha già superato l’ “esame” d’italiano. Archiviato anche l’ultimo Slam dell’anno, quello newyorkese, il circuito Atp si appresta a riaccendersi con lo swing asiatico e l’ Atp 250 di Hangzhou, che vede ai nastri di partenza una folta rappresentanza azzurra. Il più atteso di tutti è senza ombra di dubbio Matteo Berrettini, che farà ritorno in campo dopo una lunga assenza e dopo uno sfogo che ci aveva lasciato presagire il peggio. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sorteggio beffardo a Hangzhou: incrocio pericoloso per Berrettini