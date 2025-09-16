Sorpreso a rubare in casa minaccia la vittima e viene arrestato dalla polizia

La polizia di Genova ha arrestato un uomo di 74 anni, residente fuori provincia, per il reato di rapina e lo ha denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.L’intervento delle volanti è scattato nella notte in corso Dogali dopo la segnalazione di una giovane che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - rubare

Colpo alla piscina comunale: sorpreso a rubare i soldi, se la prende con l’addetto

Apice, 19enne sorpreso a rubare pali e telai in campagna: bloccato dai Carabinieri mentre caricava l’auto

Sorpreso a rubare in appartamento, arrestato georgiano

Sorpreso a rubare in due negozi aggredisce gli agenti e prende a calci l'auto della polizia - X Vai su X

Manerbio, sorpreso a rubare rame al cimitero: fermato 39enne italiano già noto alle forze dell'ordine - facebook.com Vai su Facebook

Sorpreso a rubare in casa minaccia la vittima e viene arrestato dalla polizia; Sorpreso mentre tenta di rubare un furgone, minaccia il proprietario. Arrestato; Si barrica in casa armato e minaccia il coinquilino.

In pieno giorno sorpreso a rubare gioielli in una abitazione di Miramare - Qualcuno nel pomeriggio di martedì lo ha visto scavalcare, in modo sospetto, la recinzione di una abitazione in via Mosca e Miramare e ha chiamato il 112. Scrive newsrimini.it