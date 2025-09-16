Sopreso a vendere cocaina prova a scappare dai carabinieri ma si schianta con l'auto | 20enne arrestato

I carabinieri di Samarate (Varese) hanno arrestato un 20enne per resistenza e spaccio. Il giovane sarebbe stato sorpreso a vendere cocaina e avrebbe provato a evitare i militari scappando in auto e aggredendoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sopreso a vendere cocaina, prova a scappare dai carabinieri ma si schianta con l'auto: 20enne arrestato.

