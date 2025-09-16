Sony si concentra sui giochi single-player dopo i fallimenti dei servizi live
Nel contesto dell’industria videoludica, Sony ha annunciato un’importante svolta strategica, orientata a rafforzare la propria posizione nel mercato dei giochi per console. Questa decisione segna il ritorno all’accento sui giochi single-player, lasciando da parte le ambizioni di sviluppare esclusivamente titoli live service. La nuova direzione mira a consolidare il successo di PlayStation attraverso produzioni più mirate e qualitative. la nuova strategia di sony: focus sui giochi single-player. l’obiettivo di diventare “leader creativo” nelle esperienze in singolo. Secondo il rapporto aziendale del 2025, Sony intende posizionarsi come “ leader innovativo nelle esperienze in singolo “. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
