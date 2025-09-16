Sonia Malavisi | Duplantis fino a certe misure gioca Fa un altro sport rispetto a Karalis
Sonia Malavisi è intervenuta come ospite nell’ultima puntata di Sprint Zone Speciale Tokyo 2025, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La trentenne romana, specialista del salto con l’asta, ha analizzato alcuni temi d’attualità legati ai Campionati Mondiali di atletica in corso di svolgimento nella capitale nipponica. Impossibile non parlare del nuovo record mondiale di Armand Duplantis a quota 6.30: “ Mi sconvolge ogni volta. Visto da fuori, magari da chi non ha mai fatto salto con l’asta, può sembrare tutto facile e scontato che faccia sempre il record del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
