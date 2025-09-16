Sondrio, 16 settembre 2025 – Non accettando la fine della relazione, ha iniziato a perseguitare la ex per convincerla a tornare con lui, fino a quando è stato colpito da un 'ammonimento' emesso dal questore della provincia Sondrio. E' accaduto a Sondrio a un uomo di 49 anni. Da tempo l'uomo tempestava la ex con telefonate e messaggini, minacciando il suicidio se non fosse tornata con lui. Più volte ha inviato ai familiari della donna alcune sue foto intime e ha condiviso sul web lettere e chat private, affermando che avrebbe smesso soltanto se lei si fosse riavvicinata a lui. E spesso si è appostato sotto casa di lei, scattandole continuamente foto durante le sue attività quotidiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sondrio, perseguita la ex rendendo pubbliche foto intime e chat private: scatta l'ammonimento