Sondaggio Swg | Meloni macina consensi Opposizioni in caduta libera Pd e M5S affondano

Giorgia Meloni Una corsa solitaria, che sembra non conoscere ostacoli. Fratelli d'Italia continua a macinare consensi e a distanziare gli avversari, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle arretrano, perdendo terreno in un quadro che ridisegna equilibri e prospettive. È questo lo scenario tratteggiato dall'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso il 15 settembre 2025: se si votasse oggi, Giorgia Meloni sarebbe più salda che mai al vertice, con un margine sempre più ampio sugli avversari. Secondo i dati, il partito della premier guadagna lo 0,4% e tocca il 30,4%, consolidando una leadership che ormai si avvicina a un terzo dell'elettorato.

