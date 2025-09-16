Sondaggi politici Swg 16 settembre 2025 | la Lega davanti a Forza Italia
La crescita di Fratelli d’Italia, il calo del Pd e del Movimento 5 stelle, la Lega sempre più lontana, davanti a Forza Italia. Sono questi i temi al centro del sondaggio Swg per Tg La7 sull’orientamento di voto degli italiani nella settimana dal 9 al 15 settembre. Rispetto all’ultima rilevazione, FdI ha guadagnato lo 0,4 per cento portandosi al 30,4. Dietro il Partito democratico ha perso terreno, arretrando dello 0,3 e fermandosi al 21,9. E della stessa percentuale è sceso il M5s, ora al 13,3. Bene il Carroccio, che esulta per uno 0,1 per cento in più e soprattutto perché dietro FI ha perso lo 0,2. 🔗 Leggi su Lettera43.it
