Sondaggi politici il vittimismo delle destre paga | le polemiche sull’uccisione di Kirk spingono Fratelli d’Italia e Lega

Nella settimana dell’uccisione di Charlie Kirk, il vittimismo delle destre italiane sembra portare i suoi frutti, almeno dal punto di vista elettorale. Gli ultimi sondaggi testimoniano un momento positivo per i partiti della maggioranza, mentre soffre quasi tutta l’opposizione. Il partito che guadagna più consensi è Fratelli d’Italia, che torna ampiamente al di sopra del 30%. Chi insegue, a partire da Pd e Movimento 5 Stelle, è invece in affanno. Positivo il dato anche per la Lega, mentre perdono consensi Forza Italia e Avs. Entriamo nel dettaglio dell’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7. Sondaggi elettorali, il vittimismo premia le destre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il vittimismo delle destre paga: le polemiche sull’uccisione di Kirk spingono Fratelli d’Italia e Lega

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, gli ultimi dati sono una doccia gelata: chi è in difficoltà

Sondaggi politici: se si andasse oggi alle urne, per chi voterebbero gli italiani?

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si avvicina al 31% mentre il Pd arretra: chi scende e chi sale

Sondaggi politici, sfida a destra in vista delle regionali: la Lega in vantaggio su Forza Italia - X Vai su X

#Sondaggipolitici: le intenzioni di voto in vista delle elezioni regionali in #Calabria, #Marche e #Toscana | DATI - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggio Youtrend – Chi vincerà le elezioni in Calabria, Puglia, Marche, Veneto, Campania e Toscana?; Sondaggi politici il centro-destra cresce leggermente ma il primo partito è quello degli astenuti; Il tweet di Roberto Salis contro Fratoianni: Piuttosto che votarlo emigro e gli altri schiaffi alla sinistra.

Sondaggi politici 2025, la media/ Centrodestra al 47% dopo 1000 giorni: tensioni Regionali, Pd fermo al 22% - La Supermedia YouTrend dei sondaggi politici dopo i 1000 giorni del Governo Meloni: tenuta del Centrodestra (non senza allarmi) e lo stallo di Schlein a sx LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI DOPO I ... Si legge su ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2025/ M5s cresce, sinistra no: FdI al 30%. Referendum separazione carriere, Sì doppia il No - I sondaggi politici di Swg a fine luglio 2025: riforma della giustizia, il 44% conferma la separazione delle carriere (e doppia i No). Lo riporta ilsussidiario.net