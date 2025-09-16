Sondaggi politici chi guadagna più voti e chi ne perde | giù Pd e Movimento 5 stelle

Fratelli d'Italia cresce ancora e stacca tutti, la Lega e Forza Italia nel complesso restano stabili. Nell'opposizione, invece, vanno male Pd, M5s e Avs. Crescono solo Azione e +Europa. È il nuovo sondaggio politico di Swg: ecco quali sono i risultati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, gli ultimi dati sono una doccia gelata: chi è in difficoltà

Sondaggi politici: se si andasse oggi alle urne, per chi voterebbero gli italiani?

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si avvicina al 31% mentre il Pd arretra: chi scende e chi sale

Sondaggi politici, nelle Marche Acquaroli avanti al 50%: il centrosinistra di Ricci si ferma al 44,8 - X Vai su X

? SONDAGGI POLITICI, nelle Marche Acquaroli avanti al 50%: il centrosinistra di Ricci si ferma al 44,8 ? - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici, sale il consenso di Fratelli d’Italia e M5s: chi è crollato - Nell'ultimo anno Fratelli d'Italia e Movimento 5Stelle hanno rafforzato il loro consenso, diversamente dal Partito democratico che ha perso terreno. Lo riporta fanpage.it

Sondaggi politici: il PD dà segni di vita (forse), ma c'è davvero qualcosa da festeggiare? - Sondaggi politici SWG: il PD risale (di poco), ma c’è davvero da esultare? Come scrive tag24.it