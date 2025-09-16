Sommer Inter la mossa potrebbe essere da rivedere ma la situazione non è senza soluzioni

Sommer Inter, problemi di monte ingaggi: la questione Donnarumma e il futuro dell'estremo difensore svizzero è in discussione. L' Inter potrebbe trovarsi di fronte a un problema significativo per quanto riguarda la scelta di Yann Sommer come portiere titolare. La decisione di puntare sullo svizzero, purtroppo, potrebbe non rivelarsi quella giusta, soprattutto se Lautaro Martinez non dovesse essere all'altezza delle aspettative. La squadra nerazzurra, infatti, potrebbe trovarsi in una situazione difficile se non riesce a colmare rapidamente eventuali lacune in questi ruoli chiave. In estate, diversi portieri di alto livello sono stati sul mercato, ma l' Inter ha deciso di rinnovare la sua fiducia in Sommer nonostante le critiche ricevute.

