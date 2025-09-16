Sofia scomparsa nel nulla ricerche disperate La famiglia | Aiutateci dove potrebbe essere
Era una mattina come tante a Torino, con il traffico che scorreva lento tra le vie della città e le persone che si dirigevano al lavoro o all’università. Le strade e i parchi apparivano immerse in una routine quotidiana fatta di piccoli gesti, di incontri veloci e di pensieri concentrati su impegni e scadenze. Nessuno avrebbe potuto immaginare che una normale domenica avrebbe lasciato spazio a ore di ansia e preoccupazione per una famiglia in allarme. Leggi anche: “È lei”. Scomparsa da un mese su una spiaggia: come è stata ritrovata Gli orologi scorrevano mentre le ore passavano senza che alcuna notizia arrivasse, e ogni squillo di telefono, ogni notifica, diventava un momento di speranza e timore insieme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sofia - scomparsa
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”
SCOMPARSA - Sofia Napolitano, 20 anni, non dà più notizie di sé dalla mattina di lunedì 15 settembre. La mamma, che si chiama Patrizia Pignalosa, ha pubblicato questo appello: APPELLO URGENTE «Mia figlia Sofia, 20 anni, è scomparsa questa matti - facebook.com Vai su Facebook
Ricerche in corso per trovare Sofia Napolitano, la ventenne è scomparsa ieri da Torino - TORINO – Non dà sue notizie da ieri mattina, 15 settembre, Sofia Napolitano. Secondo quotidianopiemontese.it