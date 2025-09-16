"La responsabilità è tutta mia. Avrei dovuto usare la testa e non accettare questa relazione, sbagliata per mille motivi. E mi porterò sempre dietro il senso di colpa perché io a Sofia volevo bene. Ma non l’ho uccisa volontariamente". Lo ha ribadito in aula, ieri mattina, Giampiero Gualandi, l’ex comandante della polizia locale di Anzola a processo per l’ omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo) della giovane vigilessa Sofia Stefani, con cui aveva una relazione. Gualandi ha chiesto perdono ai genitori di Sofia ("da padre non credo avrei mai potuto accettare una cosa del genere", ha detto) e al fidanzato della ragazza, "che l’amava moltissimo, riuscendo a passare sopra le sue debolezze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sofia morta per colpa mia. Voglio risarcire i genitori"