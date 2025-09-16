Sofia di Spagna ha iniziato l' Università | la sua nuova vita a Lisbona

La secondogenita di re Felipe VI e della regina Letizia ha iniziato gli studi al Forward College e dopo una serie di scatti rubati la Zarzuela ha diffuso alcune immagini ufficiali che hanno fatto in breve tempo il giro del web. Sofia di Spagna trascorrerà a Lisbona il primo anno di Università, per poi trasferirsi a Berlino e Parigi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sofia di Spagna ha iniziato l'Università: la sua nuova vita a Lisbona

Sofia di Spagna contro le tradizioni reali: qual è l’università che ha scelto (da 20mila euro annui) - Siamo sempre stati abituati a pensare che il futuro dei principi e delle principesse d'Europa fosse "scritto" fin dalla nascita ma la verità è ben diversa: sebbene gli eredi al trono diretto siano ... Secondo fanpage.it