Soffrono i vini di pregio | prezzi in caduta negli ultimi due anni Ma è proprio questo il momento di investire

Collezionisti più prudenti a causa di un mercato incerto, ma nella nuova classificazione Liv-Ex aumentano le etichette italiane. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Soffrono i vini di pregio: prezzi in caduta negli ultimi due anni. Ma è proprio questo il momento di investire

