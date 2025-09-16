Social vietati ai minori di 16 anni la proposta del Comune di Roma
Social vietati ai minori di 16 anni. È la proposta dell'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. La sfida dell'esponente dell'esecutivo Gualtieri è riportare le nuove generazioni a socializzare e non chiudersi più nell'isolamento delle nuove tecnologie. «Ho in mente – spiega – una proposta di legge d'iniziativa popolare». L'obiettivo è quello di emulare quanto già avviene in Australia, dove appunto è stata presentata una proposta del genere per favorire la pratica sportiva. L'iniziativa, promossa dalla città eterna, infatti, ha come scopo quello di promuovere lo sport tra le nuove generazioni, ormai diventato un lusso per pochi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
