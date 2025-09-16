La proprietaria della gelateria Modern Cone (@moderncone) è tornata a farsi notare online grazie alla sua serie “hate cake”, in cui realizza torte decorate con alcuni dei commenti più duri lasciati sui suoi profili social. Uno dei suoi video più recenti ha raggiunto 16,7 milioni di visualizzazioni, mostrando una torta con un messaggio di una follower abbastanza critica che recitava: “Maybe quit being a straight up wench”, ovvero ‘Forse sarebbe meglio smettere di essere una vera strega’. La torta era dedicata a “Jessica Miranda”, una commentatrice che, secondo la proprietaria, la prende di mira da oltre un anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Smettila di essere una strega!”: la pasticciera che decora le torte con i commenti negativi di una follower è diventata virale