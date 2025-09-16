Smartphone vietati a scuola alla politica non interessa interpretare la complessità ma abolirla

di Serena Cavalletti* I divieti in campo educativo hanno risultati garantiti, formano pedissequi obbedienti o astuti trasgressori, se riferiti agli adolescenti in genere la prevalenza è di questa seconda casistica. Di sicuro non contribuiscono alla formazione di persone responsabili, consapevoli di sé e capaci di autoregolarsi. Eppure l’educazione è un patto, una palestra di democrazia nella quale il codice di regole dovrebbe essere condiviso, generarsi in seno alla comunità, a seguito di una riflessione collettiva. È attorno alla decisione finale nata da questo iter che la regola non viene subita, ma formulata e ci si assume l’impegno conseguente di rispettarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Smartphone vietati a scuola, alla politica non interessa interpretare la complessità ma abolirla

