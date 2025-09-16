Slow horses stagione 5 raggiunge il 98% su rotten tomatoes

la quinta stagione di “slow horses” conquista la critica con un punteggio record su rotten tomatoes. La serie televisiva “Slow Horses” sta attirando grande attenzione grazie ai risultati ottenuti alla sua ultima stagione. Dopo il debutto della quinta annata, si registrano dati estremamente positivi sulla piattaforma di valutazioni Rotten Tomatoes, che confermano l’interesse e l’apprezzamento sia da parte della critica che del pubblico. risultati delle recensioni e impatto sulla serie. Secondo i dati ufficiali di Rotten Tomatoes, la quinta stagione di “Slow Horses” ha raggiunto un impressionante 98% di valutazioni positive tra i critici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Slow horses stagione 5 raggiunge il 98% su rotten tomatoes

In questa notizia si parla di: slow - horses

