Riparte la Champions League e la fase a gironi vede in questa prima tornata di gare la sfida tra i cechi dello Slavia Praga e i norvegesi del BodoGlimt. Due squadre in testa nei rispettivi campionati, con la differenza che quella di Trpisovsky ha visto iniziare il campionato un mese fa ed è ancora imbattuta mentre quella di Knutsen ha raggiunto e superato dopo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Slavia Praga-Bodo/Glimt (Champions League, 17-09-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gara vivace e gol da ambo le parti a Praga