Skoda Elroq MY26 | debutta la 85x a trazione integrale

(Adnkronos) – Skoda arricchisce la gamma del SUV compatto 100% elettrico Elroq con il Model Year 2026, introducendo aggiornamenti che puntano a rafforzarne l’appeal e la competitività nel mercato europeo delle zero emissioni. La principale novità è rappresentata dalla nuova versione 85x, equipaggiata con batteria da 82 kWh e trazione integrale, capace di sviluppare una . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it