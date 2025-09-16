Siti che inneggiano al terrorismo islamico cinque indagati e perquisizioni anche nel Ravennate

La propaganda jihadista circola sul web, tramite siti riconducibili a organizzazioni terroristiche internazionali. È quanto ha scoperto la Polizia che, nei giorni scorsi, ha dato il via a una serie di perquisizioni che riguardano cinque persone nelle province di Bologna, Ravenna e Modena. Lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Bologna, propaganda su siti che inneggiano al terrorismo islamico: «Cinque perquisizioni in città, a Modena e Ravenna» - Nel corso dell'attività sono stati sequestrati «telefoni e pc, alcuni in uso ai figli minorenni degli indagati, in cui sono stati trovati riscontri di navigazione, consultazione e scambio di materiale ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Propaganda su siti web islamici legati al terrorismo, la Digos perquisisce 5 persone - Le indagini tra Bologna, Ravenna e Modena: nel mirino utenti stranieri o di seconda generazione che si connettevano a siti come quello dell’Isis e il network Al Raid Media Archive. Secondo msn.com