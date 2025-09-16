Un momento di grande gioia e di profonda fede ha segnato la comunità di San Severino con la celebrazione della riapertura della chiesa di Santa Caterina, tornata agibile dopo i danni causati dal sisma del 2016. L’evento, che segue la riconsegna del vicino e antico monastero nel dicembre 2024, ha visto la partecipazione dell’Arcivescovo di Camerino - San Severino, monsignor Francesco Massara, che ha benedetto la struttura e ha presieduto una santa messa per celebrare il tanto atteso ritorno. La festa ha coinvolto le monache Cistercensi, che tornano a poter utilizzare l’antico luogo di culto, e numerosi fedeli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sisma, riaperta la chiesa di Santa Caterina