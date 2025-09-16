Sinner con l' accento di Hitler? La provocazione di Fedez scuote i social

Fedez torna a far parlare di sé. A tre giorni dalla doppia data al Forum di Assago (il 19 e 20 settembre), il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre - ispirate all’attualità più recente - che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, il giovane proclamato santo solo pochi giorni fa.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner con l'accento di Hitler? La provocazione di Fedez scuote i social

In questa notizia si parla di: sinner - accento

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Per Fedez “Sinner ha l’accento di Hitler”: il rapper contro tutti, cita il revenge porn di De Martino, Kirk e Schlein

Fedez contro Jannik Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". Nel nuovo brano, il noto cantante ha menzionato anche il tennista italiano https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Brevi/101944/fedez-contro-jannik-sinner-purosangue-italiano-c - X Vai su X

Fedez trova un nuovo bersaglio per i suoi dissing: Jannik Sinner. Con una storia su Instagram, il rapper ha pubblicato il testo di una canzone inedita, nella quale cita anche il campione altoatesino con una rima che non farà di certo piacere al diretto interessato - facebook.com Vai su Facebook

Fedez vs Sinner: scoppia la bufera social. L'accostamento tra il campione azzurro e Hitler in un brano indigna tutti (ma porta like a qualcuno); Fedez attacca Sinner nel suo nuovo singolo:”Sinner idolo italiano…ma con l’accento di Hitler”; Sinner con l'accento di Hitler? La provocazione di Fedez scuote i social.

Fedez, le rime al veleno su Sinner: "Ha l'accento di Hitler". E attacca Schlein, Papa e Acutis - Il rapper di Rozzano torna a far parlare di sé per alcuni versi del suo nuovo ... Segnala iltempo.it

Sinner, l'accento di Hitler: Fedez nella bufera, la strofa della vergogna social. Che sta succedendo - La storia del rapper con alcune rime della sua canzone scatena l'inferno sulla Rete: in mezzo il Papa, Israele e anche Jannik ... tuttosport.com scrive