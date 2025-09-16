Sinner che fai? Servizio senza racchetta né pallina

Jannik Sinner si allena al Monte Carlo Country Club in vista del ritorno in campo all'Atp 500 di Pechino (in programma dal 25 settembre): ecco i suoi lavori a corpo libero sul servizio. Ma sui social scherzano: "Budget esuarito, manco più la racchetta e i vestiti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che fai? Servizio senza racchetta né pallina

