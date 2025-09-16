Singhiozzo vomito e pressione bassa | Bolsonaro ricoverato d’urgenza a Brasília Come sta l’ex presidente del Brasile

Nuovo ricovero per Jair Bolsonaro. L’ex presidente brasiliano, condannato a 27 anni e tre mesi di carcere, insieme ad altri sette ex membri del suo governo, per il tentato colpo di Stato e altri quattro reati correlati, è stato trasportato d’urgenza questo pomeriggio in un ospedale di Brasília, scortato dalla polizia penale, dopo aver accusato una crisi caratterizzata da singhiozzo, vomito e pressione bassa. A renderlo noto è stato il primogenito Flávio Bolsonaro, che su X ha chiesto ai sostenitori di unirsi in preghiera: «Chiediamo le preghiere di tutti affinché non sia nulla di grave». Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

