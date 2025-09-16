Lorenzo Simonelli sfiora l’accesso alla finale mondiale dei 110 ostacoli a Tokyo. L’azzurro si è classificato quarto nella sua semifinale con il tempo di 13"22, restando escluso per appena 3 millesimi rispetto all’ultimo atleta ripescato. Intervistato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha commentato con rammarico: "La finale era alla mia portata, mi dispiace davvero. Più di così oggi non potevo dare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simonelli fuori dalla finale per 3 millesimi: "Sereno, ho dato il massimo"