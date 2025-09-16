Simonelli fuori dalla finale per 3 millesimi | Sereno ho dato il massimo
Lorenzo Simonelli sfiora l’accesso alla finale mondiale dei 110 ostacoli a Tokyo. L’azzurro si è classificato quarto nella sua semifinale con il tempo di 13"22, restando escluso per appena 3 millesimi rispetto all’ultimo atleta ripescato. Intervistato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha commentato con rammarico: "La finale era alla mia portata, mi dispiace davvero. Più di così oggi non potevo dare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Simonelli, allarme rosso: «Milano fuori dagli Europei!». Il presidente della Lega Serie A senza freni: “Senza stadio, niente Euro 2032!”. E svela tutta la verità su Milan-Como che si dovrebbe giocare in Australia
Simonelli, allarme rosso: «Milano fuori dagli Europei!». Il presidente della Lega Serie A senza freni: «Senza stadio, niente Euro 2032!»
EZIO SIMONELLI (PRES. SERIE A) 'FA FUORI' SAN SIRO "San Siro? Mi preoccupa e mi preoccupa tantissimo. Sarei dispiaciuto che Milano perdesse gli Europei per il mancato adeguamento di San Siro, o che non ci sia un nuovo stadio. Ad oggi se non succ - facebook.com Vai su Facebook
