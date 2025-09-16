Simon Leviev chi è il truffatore di Tinder arrestato in Georgia

Usava l’app di incontri per sedurre e raggirare alcune donne, convincendole di aver bisogno di grandi somme di denaro prima di svanire nel nulla. È la storia del truffatore di Tinder, arrestato all’aeroporto di Batumi, in Georgia, su mandato dell’Interpol. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno locale all’ Afp senza tuttavia citare le accuse a suo carico. Il suo caso era divenuto celebre nel 2022 grazie a Tinder Swindler, documentario realizzato da Netflix che ha raccontato il giro criminale che gli ha permesso di mettere a segno truffe per un valore complessivo di circa 10 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

