Silvia Zizzo se n’è andata aveva solo 46 anni Era mente e anima della biblioteca di Montemurlo

Montemurlo (Prato), 16 settembre 2025 – E’ morta a soli 46 anni Silvia Zizzo, cuore, mente e anima biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” di Montemurlo. Silvia ZIzzo aveva avrebbe compiuto 47 anni il 24 ottobre ma un male incurabile ha avuto la meglio su di lei dopo due anni di lotta strenua e affrontata con grande forza d’animo; ha sempre voluto continuare a svolgere il proprio lavoro, che amava e portava avanti con competenza e passione. La notizia della morte di Silvia Zizzo ha lasciato tutti sgomenti, i colleghi e gli amministratori pubblici. Annullati gli eventi cittadini. Il sindaco Simone Calamai ha subito annullato, in segno di cordoglio e rispetto verso una persona che è stata il cuore della cultura negli ultimi 25 anni, tutti gli eventi pubblici programmati dal Comune da oggi fino alla data del funerale, che sarà programmato a breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

