Silvia Salis sul palco della Leopolda con Sala e Manfredi Renzi monta la tenda riformista di Bettini

I sindaci alla Leopolda, a ottobre, tutti da Matteo Renzi. Con Beppe Sala, Gaetano Manfredi, Matteo Ricci, Antonio Decaro, Eugenio Giani.

Dario Franceschini, Silvia Salis per far fuori Elly Schlein?

Genova, la sindaca Silvia Salis registra i figli di coppie omogenitoriali: al via i primi 11 riconoscimenti

Fatto del giorno: figli di due mamme, Silvia Salis firma il riconoscimento per 11 famiglie | Video

Primo giorno di scuola: la sindaca ha visitato tre istituti In questa giornata di ritorno tra i banchi, la sindaca Silvia Salis ha visitato tre edifici scolastici interessati da lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione, insieme agli assessori Massimo Ferrant

Silvia Salis: "Nessun sì a priori al forno elettrico a Genova, ma l'Ilva qui deve avere un futuro"

Chi è Silvia Salis, la nuova Sindaca di Genova: le Olimpiadi e il marito Fausto Brizzi; Silvia Salis, un martello a sinistra nella Genova del disincanto; Salis, la “civica” con il cuore a sinistra: «La vittoria la dedico a mio padre».

Silvia Salis, l'osservata speciale - La sindaca di Genova, eletta appena due mesi fa, è stimata da Matteo Renzi, è osservata speciale del Partito democratico, è ben digerita dai 5 Stelle che la sostengono in città.