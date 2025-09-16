Silvia Salis festa per i 40 anni con 200 invitati | da Bisio a Pinotti da Felugo a Christillin

La sindaca di Genova e una serata nel Palazzo della Borsa in pieno centro, con la regia di Fausto Brizzi: "Per una sera non parliamo di politica". Ma sembra l'inizio di una nuova stagione.

Dario Franceschini, Silvia Salis per far fuori Elly Schlein?

Genova, la sindaca Silvia Salis registra i figli di coppie omogenitoriali: al via i primi 11 riconoscimenti

Fatto del giorno: figli di due mamme, Silvia Salis firma il riconoscimento per 11 famiglie | Video

Silvia Salis sul palco della Leopolda, con Sala e Manfredi. Renzi monta la tenda riformista di Bettini. C'è chi passa le ore a immaginare la politica e chi, nel bene e nel male, la esercita come mestiere.

Con Silvia Salis Sindaca, è già domani. Ed è solo l'inizio.

Consiglio comunale: polemica della minoranza, Seduta sospesa per il compleanno della sindaca; Borsino delle notizie; La neo sindaca di Genova Silvia Salis alla Festa dei Carabinieri. Il Comandante della Legione ha ricordato il ruolo fondamentale delle Stazioni dei CC nel territorio (Roberto Bobbio).

Silvia Salis sul palco della Leopolda, con Sala e Manfredi. Renzi monta la tenda riformista di Bettini

La «scalata» di Salis. Tra scelte, frasi nette e martello guarda Palazzo Chigi - È la possibile concorrente per Schlein, Renzi stravede per «Silvia».