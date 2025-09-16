Silvia Salis blocca la sperimentazione sul taser a Genova

Stop al percorso che avrebbe portato all’utilizzo del taser da parte della polizia locale. È questa la decisione presa dalla sindaca del Comune di Genova Silvia Salis e dalla sua giunta. L’amministrazione ha preferito evitare di avviare l’iter in virtù agli effetti dell’arma, che utilizza scariche elettriche, dopo la morte di tre persone. I decessi sono avvenuti a Reggio Emilia, Olbia e nell’entroterra genovese. Ad annunciare lo stop è stata l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi durante una seduta del Consiglio comunale. Ha spiegato: « Anche alla luce dei recenti episodi che hanno purtroppo portato al decesso di alcuni cittadini e del conseguente dibattito che si è aperto a livello nazionale, riteniamo opportuno non avviare in questa fase un percorso di utilizzo dello strumento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

