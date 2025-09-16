Sigfrido Ranucci debutta a Spoleto in anteprima.

Anteprima nazionale a Spoleto per lo spettacolo di Sigfrido Ranucci (nella foto), il popolare giornalista, autore e conduttore tv di ’Report’ che sbarca a teatro con “Diario di un Trapezista” con la collaborazione di Claudio del Signore e la voce di Stella Gasparri. Lo spettacolo fa il suo debutto assolito domani alle 21 al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti e racconta un Ranucci segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda. Un reporter che per realizzare le sue inchieste ha dovuto fare delle scelte repentine che talvolta hanno condizionato per sempre la sua vita. "Ho imparato – dice Ranucci nelle note dello spettacolo – che a definire il destino di una persona non sono tanto le sue qualità, quanto le sue scelte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

