Siete depressi? Mangiate il kiwi verde migliora l’umore!

Grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori del dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona, coordinato da Flavia Guzzo, docente di botanica generale, in collaborazione con Cristiano Chiamulera, docente di farmacologia,  il kiwi verde (Actinidia deliciosa) può, a buona ragione, chiamarsi il “frutto che migliora l’umore”. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Plos One, ha messo in evidenza che l’acido chinico, un acido organico naturalmente presente in molti frutti ma particolarmente abbondante nel kiwi, è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica ed esercitare un effetto antidepressivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

