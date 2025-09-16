Siena, 16 settembre 2025 – Nasce il Comitato ‘Sì allo sviluppo dell’aeroporto di Siena Ampugnano ’. La pagina social è stata aperta subito dopo la bagarre in Consiglio comunale dove i lavori erano stati interrotti dal Comitato contrario al progetto dello scalo, attraverso l’avvocato Maria Rosa Mariani. In pochi giorni il Comitato a sostegno dell’aeroporto ha registrato quasi 300 adesioni tra imprenditori, associazioni di categoria e semplici cittadini. “Questa pagina è nata a sostegno del progetto di sviluppo e riqualificazione dell’aeroporto di Siena da parte di Enac – si legge nella descrizione –: una struttura rinnovata ed efficiente, che crei nuova occupazione e porti benefici a turismo ed economia nel nostro territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena, ‘sì allo sviluppo dell’aeroporto’. Nasce il Comitato, già 300 adesioni