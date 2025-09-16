Sicurezza e lotta all' abusivismo | costituito il direttivo Pisa Centro di Confcommercio

Pisa, 16 settembre 2025 – Interventi anti-desertificazione, contrasto all'abusivismo, maggiore decoro urbano e aumento della permanenza media dei visitatori. Su questi temi si metterà immediatamente al lavoro il nuovo gruppo di Confcommercio dedicato al Centro di Pisa. A coordinare il gruppo di lavoro composto da 12 imprenditori rappresentativi di diverse aree del centro di sarà la neo eletta presidente Francesca Bufalini, conosciuta e stimata imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club, già vicepresidente del gruppo ConfSport di Confcommercio Pisa. “Ringrazio l'intero consiglio direttivo per la fiducia riposta nei miei confronti - le parole di Bufalini - Sono una persona del fare e alle parole preferisco l'azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

