Sicurezza e lotta all' abusivismo | costituito il direttivo Pisa Centro di Confcommercio
Pisa, 16 settembre 2025 – Interventi anti-desertificazione, contrasto all'abusivismo, maggiore decoro urbano e aumento della permanenza media dei visitatori. Su questi temi si metterà immediatamente al lavoro il nuovo gruppo di Confcommercio dedicato al Centro di Pisa. A coordinare il gruppo di lavoro composto da 12 imprenditori rappresentativi di diverse aree del centro di sarà la neo eletta presidente Francesca Bufalini, conosciuta e stimata imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club, già vicepresidente del gruppo ConfSport di Confcommercio Pisa. “Ringrazio l'intero consiglio direttivo per la fiducia riposta nei miei confronti - le parole di Bufalini - Sono una persona del fare e alle parole preferisco l'azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - lotta
Sicurezza e lotta al degrado. Tante idee per il Pilastro
Difesa personale e lotta allo stress: "Corsi per la sicurezza ’urbana’ e sull’uso di spray al peperoncino"
Lotta al caporalato nel Torinese: lavoratori in nero e irregolarità in materia di sicurezza e salute, multe per oltre 5mila euro
Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pavia è il colonnello Pantaleo Grimaldi, una carriera dedicata alla sicurezza e alla lotta contro la criminalità organizzata - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza. Almici (FdI): lotta contro radicalismo e terrorismo rimane priorità assoluta https://lavocedelpatriota.it/sicurezza-almici-fdi-lotta-contro-radicalismo-e-terrorismo-rimane-priorita-assoluta/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Sicurezza e lotta all'abusivismo: costituito il direttivo Pisa Centro di Confcommercio; Sicurezza, incidenti e rifiuti: la polizia locale di Olbia aumenta i controlli; Via Gramsci: le suore chiedono lo sgombero delle famiglie abusive.
Sicurezza e lotta all'abusivismo: costituito il direttivo Pisa Centro di Confcommercio - desertificazione, contrasto all'abusivismo, maggiore decoro urbano e aumento della permanenza media dei visitatori. Segnala msn.com
Lotta all’abusivismo. Edifici e rifiuti nel mirino - Due sopralluoghi della polizia locale, anche utilizzando droni, due persone nei guai: è guerra contro l’abusivismo e il degrado ambientale. ilgiorno.it scrive