Sicurezza a Bari i sindacati della polizia locale dal prefetto | Massimo impegno per collaborazione e tutela degli operatori

Sono stati ricevuti questa mattina dal prefetto di Bari, Francesco Russo, i rappresentanti sindacali del personale di Polizia locale in merito alla questione sicurezza in città. L'incontro con i delegati delle segreterie provinciali di Csil Fp, Uil Fpl, Csa e Sulpl, è avvenuto alla presenza del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Polizia Locale, le parole del Viceministro Sisto scatenano la protesta: “Meloni dica se ci considera forze di Polizia” - La miccia accesa dalle parole del Viceministro Sisto Un’intervista rilasciata dal Viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, al Tg di Telenorba ha ... Scrive infodifesa.it

Allarme sicurezza a Bari: sangue e paura nel quartiere Umbertino - Tracce di sangue e allarme sicurezza nel cuore di Bari, con cittadini e associazioni che chiedono interventi urgenti. Da trmtv.it